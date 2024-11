Giunta regionale, lunedì il via libera. E il 26 si riunisce il primo Consiglio

È ufficiale. Il primo Consiglio regionale della dodicesima legislatura della Liguria si terrà martedì 26 ottobre alle 11, nell’aula Sandro Pertini di via Fieschi. La convocazione è stata firmata dall’ex presidente Gianmarco Medusei, mentre l’avvio della seduta sarà decretato dal consigliere più anziano, l’esponente di Vince Liguria Giovanni Boitano.

Obbligato l’ordine del giorno. Al primo punto è prevista la nomina dei cinque componenti della giunta per le elezioni, che entro un mese dall’insediamento dovranno proporre all’assemblea la convalida degli eletti, dopo aver verificato se esistano condizioni di ineleggibilità o incompatibilità. Si passerà, poi, all’elezione dell’Ufficio di presidenza, segnatamente del presidente, che dovrebbe essere Stefano Balleari in quota Fratelli d’Italia, del vicepresidente, che spetta all’opposizione, ma su cui devono ancora iniziare le discussioni, e del segretario d’aula, che dovrebbe essere Angelo Vaccarezza, in quota Forza Italia. Infine, la seduta si chiuderà con il giuramento del presidente della giunta eletto, Marco Bucci. Bucci che proprio in queste ore è alle prese con la definizione degli ultimi dettagli relativi alla composizione della giunta, i cui nomi sono ancora ufficialmente top secret. "Siamo molto vicini – ha commentato il presidente venerdì sera a conclusione del vertice politico avuto con le forze di maggioranza –. Aspettiamo gli ok dalle persone interessate, poi lunedì pomeriggio faremo l’annuncio". Il neo governatore ha poi confermato di avere praticamente risolto la questione savonese e ha aggiunto: "Gli assesori saranno sette, come già detto. Ma tre Regioni hanno già richiesto un aumento del numero di assessori durante la conferenza Stato-Regioni. Continueremo a lavorare su questo, con una richiesta formale sia al Governo sia al Parlamento". Se non ci saranno cambiamenti, il team sarà dunque composto da: Marco Scajola, Massimo Nicolò, Giacomo Giampedrone, Simona Ferro, Luca Lombardi, Alessio Piana e Stefano Mai (nella foto). Mai, già in giunta con Toti dal 2015 al 2020, potrebbe entrare al posto dell’imperiese, anche lui leghista, Alessandro Piana.