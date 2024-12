Gite scolastiche sicure. Confartigianato, sinergia con la polizia stradale

Sicurezza dei viaggiatori, degli studenti in gita scolastica, dialogo tra le imprese ed enti di controllo le priorità di Confartigianato Bus Operator che, rappresentata da Carlo Lorenzini e Nicola Carozza, ha organizzato un incontro con la Polizia Stradale. Confartigianato ha avviato, una sperimentazione che permetta agli agenti di avere anticipatamente tutta la documentazione relativa ai bus in partenza con targhe, revisioni, assicurazione, nomi degli autisti. Ciò permetterà un controllo più agevole di mezzi e concentrarsi sugli autisti, per verificare, tasso alcolemico, tempi di guida e di riposo del conducente, rapporto di lavoro. "La sicurezza dei viaggiatori è importante – ha dichiarato Carlo Lorenzini – e garanzia soprattutto per noi imprenditori, per questo motivo ho voluto questo incontro sui controlli sui pullman delle gite"