Bus scolastico senza revisione e con un vetro tenuto dal nastro: la polizia lo blocca

La Spezia, 18 maggio 2023 - Controlli di sicurezza agli autobus scolastici: la polizia stradale ferma bus senza la prescritta revisione.

L'impegno della polizia nelle verifiche dei mezzi utilizzati per il trasporto delle scolaresche nel periodo delle gite d’istruzione.

Nella mattina odierna dopo un controllo su un autobus, utilizzato da una scuola del comprensorio scolastico di Lerici, la pattuglia, dopo gli accertamenti, ha rilevato che il mezzo era privo della prescritta revisione tecnica annuale, prevista per gli autobus per verificarne la corretta funzionalità e sicurezza; nel corso del controllo è emerso anche che il veicolo aveva il vetro posteriore venato in più punti ed era tenuto insieme da nastro per pacchi.

I ragazzi, comunque, hanno potuto proseguire la gita su un autobus sostitutivo, che naturalmente è stato controllato dalla pattuglia della polizia stradale presente sul posto.

Nel corso dell’anno la polizia stradale spezzina, in sinergia con i comprensori scolastici interessati, ha controllato oltre 60 autobus, predisponendo le attività di verifica nei luoghi indicati per la partenza, prima dell’inizio del viaggio.