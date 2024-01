Giovedì il convegno ’Il mio teatro è una città’. Anche Cerri all’incontro ideato da Maifredi

I teatri comunali rappresentano per il nostro Paese uno straordinario patrimonio, soprattutto nei piccoli centri. Della loro evoluzione e delle loro prospettive in Italia si discuterà giovedì, dalle 17 alle 20 nella IV edizione de ‘Il mio teatro è una città’, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi all’interno di Soriteatro, che quest’anno è dedicato a ‘Il teatro in Comune. Nuove funzioni e modalità di gestione dei teatri comunali’. L’incontro è stato realizzato da Teatro Pubblico Ligure insieme ad Ateatro, sarà condotto da Oliviero Ponte di Pino. La serata prosegue alle 21 con la proiezione del film ‘Vite non calcolate’ di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, girato a Genova e dedicato agli ospiti e alla storia dell’Abbazia S. Nicolò del Boschetto di Cornigliano. Hanno assicurato la loro partecipazione esperti di teatro d’impresa e organizzazione teatrale, direttori di teatro, presidenti di imprese di produzione e tanti altri, tra cui anche lo spezzino Andrea Cerri, presidente degli Scarti e direttore artistico del Teatro degli Impavidi di Sarzana.