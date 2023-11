Giovani talenti crescono. Battesimo d’eccezione col coreografo Crestale

Dialma-Cantiere Creativo Urbano scelto come il centro italiano di Atelier Chorégraphique, il progetto formativo guidato dalla direzione di Fabio Crestale, rinomato coreografo della compagnia I Funamboli di Parigi. "Si tratta di un’opportunità unica e stimolante per gli allievi e le allieve di livello avanzato e semi-professionale – dichiara Annita Conti de La Spezia Progetto Danza –, che avranno l’occasione di immergersi nella vita di compagnia, per affinare versatilità e abilità artistiche". Danzatori e danzatrici, a partire dai 15 anni, collaboreranno con una compagnia selezionata, guidati nell’interpretazione del linguaggio coreografico e nell’esplorazione delle emozioni e della narrativa sottesa ad ogni movimento.

Selezione fissata il 3 dicembre al Teatro degli Impavidi di Sarzana (dalle 10.30 alle 12, mentre dalle 9 Crestale terrà anche uno stage di livello intermedio dedicato a ragazzi e ragazze di 12-13 anni): chi parteciperà al workshopaudition potrà essere selezionati per intraprendere questo percorso che si concluderà poi a giugno con lo spettacolo finale ‘Petites Pièces’, interpretato dai ballerini della compagnia e dai talenti selezionati. I 15 lavoreranno per l’intero anno nella sala danza del Dialma gestita da La Spezia Progetto Danza. Le attività includeranno lezioni di danza classica tenute da Maria Pia Di Mauro (Maître internazionale ed esaminatrice Rad) e laboratori coreografici di danza contemporanea con lo stesso Crestale. Un weekend al mese, con sessioni il sabato pomeriggio e la domenica mattina, sarà dedicato allo studio, all’approfondimento e alla composizione coreografica. La Spezia e Sarzana aprono le porte all’arte della danza internazionale, incoraggiando così tutte le scuole del territorio a coinvolgere i propri allievi in questa esperienza. Per ulteriori informazioni e per partecipare alla giornata workshopaudizione e allo stage per il livello intermedio, è possibile contattare il 349 7172915 o inviare una mail a [email protected].

Marco Magi