Giovani stelle della pallavolo: al PalaMariotti arriva il Club Italia

La Spezia, 14 marzo 2024 – I migliori pallavolisti Under 16 di tutta la Liguria protagonisti di una giornata di allenamento di livello nazionale a stretto contatto con i tecnici federali.

La Fipav Liguria (Federazione pallavolo) ha organizzato tre tappe speciali del ’Club Italia allargato’ con i migliori Under 16 della regione, la prima delle tre giornate si è svolta al ’PalaMariotti’ in collaborazione con il Comitato Fipav Liguria Levante del presidente Franco Bocchia. Le altre due tappe si terranno ad Arenzano e Albisola. A seguire gli atleti il coordinatore nazionale del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza, il responsabile del progetto di qualificazione e allenatore nazionale Under 17 Luca Leoni e il preparatore atletico Glauco Ranocchi. Tra le 14 giovani promesse liguri, scelte dal selezionatore regionale Michele Totire per la tappa riservata al Comitato Territoriale Levante, spiccano due atleti della Npsg Trading Logistic, Davide Panada e Simone Pinelli, quattro dell’Abc Volley La Spezia (Andrea Venosa, Andrea Bocchia, Valerio Moracci e Federico Moggia) e Cristian Termi del Vdm Volley. A completare il gruppo ci sono sei atleti dell’Amis/Admo e uno della Polisportiva Santa Maria Rapallo.

A fare gli onori di casa è stato l’assessore allo sport Marco Frascatore: "Ringrazio il Comitato Territoriale, quello regionale e la Fipav - ha detto - che con il progetto ’Club Italia Allargato’ propone spunti preziosi per i ragazzi e crea sinergie con grandi allenatori, ponendo l’attenzione sull’importanza dello sport che è fondamentale per insegnare a comprendere i propri limiti e a superarli. La giunta comunale è a completa disposizione per organizzare incontri così formativi con tecnici dalle esperienze uniche". Stefano Recine, ex pallavolista di grande livello (con vittorie in ambito nazionale e internazionale a Parma, Milano e Bologna) ora capo delegazione nazionale delle squadre giovanili. "Il progetto nasce dall’idea di coinvolgere sempre più allenatori e ragazzi per dare a tutti la possibilità di migliorarsi, coinvolgendo ogni regione e dare una spinta anche alle società più piccole".

Soddisfatto anche Luca Leoni: "Conosco bene l’ambiente visto che ho allenato per 7 anni a Spezia, prima in B1 e poi nelle giovanili: tornare qui per me è sempre un’emozione. In questo palazzetto si lavora bene e la città ama la pallavolo. So che c’è voglia di fare qualcosa di importante per arrivare in A. Le potenzialità ci sono e bisogna sfruttarle". A spiegare ancora più nel dettaglio il progetto ci ha pensato Renzo Grippino, vice presidente regionale e consigliere delegato qualificazione atleti liguri: "Prima di tutto vorrei ringraziare le società Npsg Trading logistic e Rainbow per la collaborazione. L’atto finale di questo progetto sarà il Trofeo delle Regioni che si svolgerà in Calabria. Sarà una grande esperienza peri nostri atleti si confronteranno con realtà di altre regioni".

Ilaria Gallione