Giornata dedicata a Edgar Allan Poe

L’hanno intitolato ‘Edgar Allan Poe Party’ ed è una serata davvero speciale, quella organizzata per stasera, al centro Armonia dell’Essere di via Sarzana 52. Si inizia alle 19.30 con una cena a tema, a cui seguirà la proiezione del film ‘I maghi del terrore’ di Roger Corman con Vincent Price e Peter Lorre, una produzione del 1963, in cui un mago è stato trasformato in corvo e per ritornare alla sua forma umana si rivolge a un ex stregone. Dopo diversi horror duri e puri ispirati alle opere di Edgar Allan Poe (I vivi e i morti del 1960; Il pozzo e il pendolo del 1961), Corman mette in scena una sorta di parodia del genere gotico. Jack Nicholson, in una piccola parte, è alla sua seconda collaborazione con Corman dopo La piccola bottega degli orrori del 1960. Ad introdurre il film sarà il critico spezzino Giordano Giannini. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero di telefono 393 1536425 (anche per le informazioni).