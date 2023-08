Giornaliste e imprenditrici. Politica, diritti, economia visti con l’occhio delle donne

Monterosso (La Spezia), 12 agosto 2023 – Monterosso al mare, si prepara ad accogliere la seconda edizione di "Visionarie, lo sguardo delle donne", rassegna pensata e finanziata dall’amministrazione comunale, che mette al centro l’universo femminile, celebrando il ruolo della donna nella storia, nell’arte e nella società. Quest’anno, nelle serate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 agosto, alle 21, al Molo dei Pescatori, ad essere indagato, sarà il rapporto tra la figura femminile e il potere. A farlo saranno ospiti del calibro di Agnese Pini, direttrice de La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale, o Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“Lo scorso anno – spiega Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso – allo scoppio della Guerra in Ucraina, abbiamo fatto questa considerazione: guarda quante inviate di guerra ci sono al fronte, sarà un caso o è invece un’attitudine e una sensibilità particolare che spinge le donne a confrontarsi con un ambiente difficile, ostile e pericoloso?". Così è nata l’idea di invitare delle donne inviate di guerra che potessero sviluppare questa tesi e il primo evento di Visionarie, lo sguardo delle donne. La domanda che era rimasta in sospeso alla conclusione di quel dibattito è stata: "Se le donne in giro per il mondo occupassero più posti di potere, le cose andrebbero in modo diverso? Quest’anno Visionarie, riparte proprio da lì, da quella domanda". Si inizierà venerdì 25 agosto, con un talk dedicato alla figura delle donne nel lungo cammino dell’emancipazione: ’Dalla resistenza, alla Costituzione ed oltre’ condotto da Francesca Parmigiani, avvocato e dottore di ricerca in diritto costituzionale che da anni si dedica alla divulgazione della Costituzione e della lotta di Resistenza nelle scuole. A dialogare con lei saranno Daniela Brunelli, presidente della Società letteraria di Verona, Michela Ponzani, professoressa di storia contemporanea all’università Tor Vergata di Roma, autrice e conduttrice di programmi culturali e Annachiara Valle, giornalista di Famiglia Cristiana. La serata sarà l’occasione per approfondire la consapevolezza sui traguardi raggiunti e sui passi ancora da compiere per garantire l’effettiva parità di genere nella società italiana.

Il secondo appuntamento con Visionarie, sabato 26 agosto, sarà una celebrazione del cantautorato femminile, attraverso uno spettacolo "teatro-canzone" di cui Giulia Mutti, musicista e cantautrice toscana, sarà protagonista, portando in scena quattro formidabili artiste del calibro di Patti Smith, Nada, Lady Gaga e Gianna Nannini. Domenica 27 agosto, l’ultimo appuntamento della rassegna indagherà il rapporto tra donne e potere nell’incontro: ’Donne di potere e il potere delle donne’. A portare la propria esperienza saranno figure del calibro di Laura Boldrini, Agnese Pini, e Giada Zhang, CEo di Mulan group, moderate dalla giornalista Tiziana Ferrario, per anni volto del Tg1, e inviata di politica estera. Durante la serata verranno esplorate le sfide che le donne affrontano ogni giorno nell’occupare posizioni di potere e le azioni necessarie a superare le disuguaglianze. Chissà che dal dibattito non esca ancora una volta un quesito da cui far germogliare la terza edizione del progetto, che vorrebbe coinvolgere in questo dialogo, come racconta il sindaco Moggia, anche l’universo maschile. La vera ricchezza, infatti, non deriva dalla contrapposizione ma dalla comprensione delle risorse e delle sfumature dell’altro da cui far nascere nuove sinergie e possibilità, rispetto e inclusione.

Maria Cristina Sabatini