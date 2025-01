Raccolti 140mila giocattoli grazie al Teletrasformatore di Babbo Natale

La Spezia, 14 gennaio 2025 – Anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze e Croce Rossa Italiana della Spezia hanno reso le festività natalizie un momento speciale all’insegna della solidarietà: il Teletrasformatore di Babbo Natale, allestito nella galleria commerciale, conferma il suo successo con circa 140.000 giocattoli raccolti per essere donati alle famiglie più fragili del territorio. Un progetto che unisce due pilastri importanti del nostro tempo: l’attenzione per gli altri e per l’ambiente. Il riuso, infatti, è un elemento dell’economia circolare che diventa sempre più essenziale per diminuire gli sprechi e dare nuova vita a prodotti ancora utili, come i giocattoli.

“Ogni anno il Teletrasformatore di Babbo Natale riscuote un grande successo – dichiara Giuseppe Muni, direttore del centro commerciale Le Terrazze – . Ancora una volta la comunità locale si dimostra generosa e solidale. Ringraziamo la Croce rossa italiana della Spezia che rende concreto questo progetto ridistribuendo i giocattoli alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Una collaborazione di cui andiamo orgogliosi”.

“Grazie alla consolidata collaborazione con Le Terrazze siamo riusciti a superare il già eccellente risultato della scorsa edizione – commenta il presidente della Croce rossa della Spezia, Luigi De Angelis – . I nostri volontari già dai prossimi giorni inizieranno a distribuire i giocattoli donati dagli spezzini alle famiglie in difficoltà economica con figli che vengono aiutate dal nostro centro di via Parma”.