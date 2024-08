Dalle Cinque Terre fino a Hong Kong. Il gin inventato da due giovani: "Creato con gli aromi della zona"

Sarzana (La Spezia), 15 agosto 2024 – Da Sarzana fino a Hong-Kong, per poi raggiungere il Texas. Unire la passione per il proprio distillato preferito, il gin, alla volontà di creare un nuovo prodotto fortemente caratterizzato dagli aromi locali è stata un’idea senz’altro vincente. Francesco Valletta e Umberto Giubasso, sarzanesi di 28 e 31 anni, hanno fatto tanta strada da quando tre anni fa, decisero di investire sulla produzione del distillato per eccellenza appoggiandosi a Origine Green Spirits, distilleria di savona. Da quell’esperimento caratterizzato da una lunga fase di studio e conoscenza del territorio, è nato il Cinque Terre Gin, un gin aromatizzato e dalla gradizione leggermente più alta rispetto alla media - ben 47 gradi c° - che dal giugno 2022, quando uscì sul mercato ha già ottenuto diversi riconoscimenti.

Nel 2023 il gin spezzino che ha unito al ginepro la maggiorana di Riomaggiore, la salvia di Manarola, il basilico di Corniglia, il rosmarino di Vernazza e i limoni di Monterosso, si è infatti aggiudicato la medaglia di bronzo al World Gin Awards, nella categoria Classic italian Gin e, quest’anno si è aggiudicato il primo premio per l’Ampolla d’oro di Spirito Autoctono, premio più ambito per la prestigiosa rivista di settore.

“Ci siamo affidati alle sapienti mani di Michele Venturini, che è il nostro brand ambassador -spiega Francesco Valletta - e grazie alla sua esperienza e all’effettiva qualità e peculiarità del prodotto che nasce per la miscelazione, ma che grazie ai suoi aromi può essere gustato anche in purezza, siamo riusciti a fare molta strada". Sono state infatti 10 mila le bottiglie di Cinque Terre Gin prodotte dai due sarzanesi nel 2023 e quest’anno l’obiettivo è doppiare il risultato. Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia, Marche e Emilia-Romagna: queste le regioni in cui al momento, grazie ai canali di distribuzione, si può trovare il primo gin ligure e biologico. Ma non è tutto. "Ancora per quest’anno il nostro obiettivo era quello di concentrarci sul mercato italiano - prosegue Francesco Valletta - ma c’è arrivato un ordine di diverse centinaia di bottiglie di Hong Kong e chiaramente non ci siamo fatti scappare l’occasione".

Entro la fine dell’anno il Cinque Terre Gin approderà anche negli Stati Uniti d’America, con destinazione Texas. Grandi soddisfazioni e enormi passi in avanti per il barman Umberto Giubasso e per Francesco Valletta, che prima di dedicarsi alla produzione di gin si era sempre occupato di organizzare eventi nel settore della miscelazione. Ma i due giovani sarzanesi non si fermano, e puntano sempre più in alto. Progetti futuri? "Non possiamo ancora svelare nulla - risponde - ma posso dire che abbiamo altri prodotti in lavorazione e che sicuramente creeremo dei nuovi distillati". Non resta che aspettare qualche mese per scoprire quali novità i due giovani talentuosi avranno in serbo per noi.