’Giallo come il Golfo’ oggi all’Arci

Al circolo Arci di piazza Garibaldi, oggi alle 17.30, si terrà la presentazione della raccolta di racconti ‘Giallo come il Golfo. Da Tellaro a Portovenere - 12 racconti per 12 mesi’. Tra gli autori: Albano, Ansaldo, Della Croce, Ebuli, Ferrari, Fiaschi, Innocenti, Isoppo, Mecconi, Pelagotti, Raule e Ursano. Dodici luoghi in cerca d’autore, dodici mesi in cerca di voce. Ma anche dodici penne che hanno dipinto nelle varie sfumature del giallo, i ‘nostri posti’, troppo belli per non essere usati anche per ambientarvi racconti. Creati dalla fantasia delle autrici e degli autori, oppure ispirati a fatti di cronaca, ogni mese dell’anno fa da cornice a storie che si muovono nei paesi e nelle vie del Golfo, e chi abita questi luoghi non avrà difficoltà a riconoscerli. Per i ‘foresti’, invece, sarà bello decidere di fare una gita fuori porta per vedere se davvero quella strada si trova proprio dove viene collocata, o se quel paesaggio è davvero così suggestivo. Partecipa all’evento la libreria Liberi Tutti. L’evento è dedicato alla memoria di Carmelo Stelitano.