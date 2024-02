Getto Viarengo oggi da Liberi Tutti

Alla libreria Liberi Tutti verrà presentato oggi, alle 18.30, il libro L’albero della cuccagna. Paesaggio, alimentazione e cucina nella Liguria di Levante’ dello storico chiavarese Giorgio ‘Getto’ Viarengo. "L’Albero della Cuccagna – spiega l’autore – è una lente d’ingrandimento per ricercare sul territorio quanto resta di un mondo che serviva soprattutto per vivere, dove i prodotti della terra assicuravano alle comunità il fabbisogno e le cucine trasformavano le materie prime in alimenti, in cibo capace d’esprimere la tradizione. Ecco! L’Albero della Cuccagna è anche un sogno, quello di ridare un senso al quel paesaggio e ai suoi prodotti, portati nelle lucide e luminose cucine in formica e acciaio inox dei nostri giorni, ma con l’attenzione di non rinunciare alla nostra cultura e ai nostri gusti anche quando ci sediamo a tavola". A dialogare con Viarengo, sarà Giorgio Pagano, dell’associazione Mediterraneo. Ingresso libero. Info: 0187 020576.