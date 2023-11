Gestire un’aggressione. Sinergia fra Asl e polizia

Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sono un problema molto diffuso e in forte crescita. Nel 2022 a Spezia sono stati 49 i casi di registrati, ma i numeri reali del fenomeno sono superiori, in molti casi le aggressioni verbali non vengono riportate. Per fronteggiare il fenomeno, a marzo è stato riaperto il posto fisso di polizia al pronto soccorso del Sant’Andrea. Ma in materia di prevenzione il ruolo di maggior efficacia lo può svolgere la formazione. Ieri psicologi della Polizia di stato e della Asl si sono ritrovati all’Auditorium dell’Autorità Portuale per parlare di quali modalità di comportamento adottare nella gestione di un utente non collaborativo e aggressivo. Durante il corso (responsabili scientifici Silvia Simonini, medico competente coordinatore, e Alessandro Rinaldi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) i direttori tecnici superiori della Polizia di Stato Carlo Barbieri e Giorgia Minotti hanno spiegato come sia fondamentale, anche nel contesto più difficile, mantenere la calma, soprattutto in presenza di persona poco collaborative e di stazza fisica notevole. Non si tratta però di imparare tecniche di autodifesa, quanto di lavorare su se stessi e sull’approccio. "Questo corso – le parole del dg Asl Paolo Cavagnaro – risponde all’esigenza di dotare gli operatori sanitari di strumenti per gestire i casi in cui si trovano a dover interagire con un cittadino aggressivo". "L’iniziativa – sottolinea il questore Lilia Fredella – vuole essere la parte esplicativa del protocollo realizzato con l’Asl5 in occasione della riapertura del posto fisso di polizia all’Ospedale. L’obiettivo è rafforzare l’importante rapporto tra operatori sanitari e della Polizia di Stato".

V.C.G.