Genova, Inaugurato l'Ocean Live Park per la tappa finale dell'Ocean Race

Taglio del nastro ieri per l’Ocean Live Park, il villaggio allestito al waterfront di levante a Genova per l’arrivo in Italia, per la prima volta, della tappa finale dell’Ocean race, la regata a vela intorno al mondo. Tantissima gente all’inaugurazione, cui hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, gli assessori comunali allo Sport e al volontariato Alessandra Bianchi e Sergio Gambino, gli assessori regionali allo Sport e al Turismo Simona Ferro e Augusto Sartori, il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. "È una grande giornata per la nostra città. È la tappa finale di un percorso iniziato due anni fa. Il padiglione Genova che ha accompagnato le tappe della Ocean Race è stato visitato da un milione e mezzo di persone. Questi giorni saranno una lunga festa per Genova che avrà una visibilità internazionale".