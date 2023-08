Lite con lo spray urticante. Caos sul bus affollato

La Spezia, 21 agosto 2023 – Il motivo? Un posto a sedere, forse. Oppure una spinta data inavvertitamente nella calca del bus. Per ora di certo c’è solo punto tre passeggeri della linea S da Lerici verso il centro hanno cominciato a litigare in maniera sempre più veemente. E a un certo uno dei contendenti ha estratto alla tasca uno spray urticante al peperoncino, con la conseguenza di creare il caos a bordo del mezzo. L’episodio ieri a metà pomeriggio quando il pullman di linea stava transitando lungo viale San Bartolomeo al Canaletto in direzione della stazione: stando a una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di pieno accertamento, due passeggeri (entrambi stranieri) per motivi ancora da chiarire hanno cominciato a prendersela con un terzo utente del bus.

Dalle parole ai fatti il passo è stato in troppo breve, così in una escalation di urla e minacce i due extracomunitari hanno cominciato a spintonare l’altro passeggero, che ha tentato in qualche modo di difendersi. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti e spaventati degli altri passeggeri del bus, a quell’ora pieno di residenti e turisti di ritorno dalla domenica al mare. Nel tentativo di arginare la veemenza dei suoi aggressori, il giovane avrebbe spruzzato dello spray urticante all’indirizzo dei due che se l’erano presa con lui. Tanto è bastato per far finire la lite (durata peraltro pochissimi secondi), ma gli effetti si sono subito fatti sentire sui numerosi passeggeri a bordo: uno dopo l’altro hanno cominciato a tossire a causa dello spray irritante.

"Accosta, accosta": ha urlato qualcuno al conducente del bus che aveva nel frattempo già iniziato a fermare il mezzo alla vista della lite: ha poi aperto i portelloni per permettere ai passeggeri di uscire dal bus e, al tempo stesso, riareggiare l’abitacolo. Il tutto proprio mentre in quel momento transitava in zona una pattuglia della polizia locale: gli agenti si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo, nel frattempo i due giovani protagonisti dell’aggressione ne hanno approfittato per darsela a gambe, mentre la loro ’vittima’ ha spiegato agli agenti la dinamica dei fatti. Il bus è comunque potuto ripartire in direzione del centro dopo circa 15 minuti senza ulteriori conseguenze per i passeggeri. A fare piena luce su quanto accaduto sarà l’analisi della videocamera di sorveglianza interna al bus, del modello di nuovissima generazione entrati in servizio da poco tempo sulla rete del trasporto urbano cittadino: Atc metterà oggi i filmati a disposizione della polizia locale, dalle immagini si potrà cercare di capire cosa sia successo.