Gara nervosa un ragazzo all’ospedale

E’ finita al pronto soccorso e con gli accertamenti affidati ai carabinieri della compagnia di Sarzana la sfida di pallacanestro tra i liceali e i ragionieri. L’incontro di fine anno tra gli indirizzi scolastici dell’istituto superiore cittadino “Parentucelli Arzelà“ ha avuto un brutta piega una volta terminato il confronto. Un ragazzo di 17 anni è infatti finito al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana ed è stato ricoverato per un ematoma alla testa. Il giovane, che a quanto ha raccontato ai soccorritori, sarebbe stato colpito da un pugno da un coetaneo con il quale aveva avuto un diverbio durante la partita. Una volta concluso l’incontro gli animi sembravano essersi calmati invece c’è stata una coda nel ritorno a piedi verso il centro storico. I due ragazzi si sono nuovamente incontrati in piazza Calandrini e sarebbe nata una nuova schermaglia, inizialmente a parole poi in un incontro più ravvicinato. I contendenti sono stati separati dagli altri amici e compagni di squadra ma poi si sarebbero allontanati, forse per chiarire definitivamente il diverbio. Però uno dei due è caduta a terra e battendo il capo ha perso i sensi. I testimoni hanno immediatamente allertato la Pubblica Assistenza Misericordia & olmo di Sarzana che dopo aver stabilizzato il giovane lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana che ascolteranno i protagonisti della vicenda. Le condizioni del ragazzo ferito, per fortuna, non sono ritenute gravi anche se lo resta comunque l’episodio.

Massimo Merluzzi