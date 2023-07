Gara di poetry slam coi Mitilanti Rime sull’Albatros in navigazione

Per l’ultima sfida tra poeti l’Albatros si muoverà. Gran finale per il ‘Senti Che Muscoli SP!’, lo spettacolo di poetry slam organizzato dai Mitilanti in collaborazione con Navigazione Golfo dei Poeti e col sostegno di Farmacia Santa Barbara. Ma cos’è esattamente un poetry slam? Si tratta di uno show in cui i partecipanti declamano, senza l’ausilio di oggetti scenici o accompagnamento musicale, testi scritti di proprio pugno, sottoponendosi al giudizio di una giuria composta da giurati scelti casualmente tra il pubblico. Un modo per riscoprire l’originaria natura di arte orale e condivisa della poesia. A Spezia, piazza tra le più rinomate per questa particolare disciplina, per il secondo anno consecutivo il poetry slam ha trovato casa sul traghetto degli spezzini: l’Albatros. Già due le gare andate in scena sul ponte sole dell’iconica motonave, con ottimo riscontro di pubblico. Tanto che per questa serata finale, il programma si arricchirà di un particolare non da poco: l’Albatros navigherà! A gestire la gara ci saranno i Mitilanti. Per il poetry slam di questo venerdì saliranno a bordo dell’Albatros sei dei migliori interpreti italiani della specialità, selezionati nelle precedenti serate, ovvero: Danna, Daniela Falone, Gnigne, Stefano Goldaniga, Olympia e Tommaso Virga. Il vincitore si qualificherà anche alle fasi successive del campionato gestito dalla Lips, la Lega italiana poetry slam. L’imbarco è previsto alle 20.45 (biglietti sul sito di Navigazione Golfo dei Poeti). m. magi