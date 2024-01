Gara da 2,5 milioni per gli stabilimenti balneari

Poco meno di 2,5 milioni di euro. Tanto vale la gara d’appalto per l’affidamento in concessione degli stabilimenti balneari della Marina militare situati sull’isola Palmaria, a Maralunga e a Marina di Carrara. L’avviso è stato lanciato pochi giorni fa dalla Direzione di commissariato della Spezia. L’affidamento avrà la durata di un quadriennio, dal 2024 al 2027 – stimata in 1410 giorni –, mentre la base d’asta iva esclusa è di 2.429.252,46 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle 9 del prossimo 29 gennaio, mentre l’apertura dei plichi con le istanze si terrà lo stesso giorno ma alle 10, presso la sala gare della Direzione di commissariato della Marina. L’aggiudicazione avverrà all’offerta economi camente più vantaggiosa. Lo stabilimento balneare situato sull’isola Palmaria è dedicato a sottufficiali della Marina e al personale del Circolo ricreativo dipendenti difesa, mentre l’impianto di Maralunga, nel Comune di Lerici, è riservato agli ufficiali. Lo stabilimento di viale Vespucci a Marina di Carrara è inveceriservato a graduati e truppa. Secondo quanto si evince dal progetto di concessione elaborato dalla Marina, si stimano ogni anno 77mila ingressi agli stabilimenti durante l’apertura estiva, capaci di generare introiti per circa 313.922 euro; inoltre, vengono stimati in 385mila euro gli introiti generati dalle vendite di bar, mense e tavole calde dei tre stabilimenti balneari, mentre è stimato in poco più di 336mila euro il costo del personale addetto necessario al corretto funzionamento delle tre strutture.

mat.mar.