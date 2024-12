Gabriele Zani a "Chissà chi è"

Solitamente sta dietro l’obiettivo: fotografo conosciuto e apprezzato, Gabriele Zani ha provato una nuova esperienza. Ha partecipato a "Chissà chi è", il gioco condotto da Amadeus sul canale Nove. Una partecipazione in veste di una delle "identità misteriose" da indovinare, che gli ha dato la possibilità di entrare in uno studio televisivo nazionale e seguire lo svolgimento di una trasmissione dal dietro le quinte. Era stato contattato dalla redazione del programma – all’epoca "I soliti ignoti" su Rai Uno – a marzo. "Ho dato la mia disponibilità perché non mi era mai capitata un’esperienza del genere. Verso ottobre poi, dopo il cambio di rete, mi hanno ricontattato per partecipare; ho risposto a domande sulla mia professione e sulla mia vita tramite form ed ecco la convocazione agli studi di Milano. Ci sono stati anche momenti quali la prova abiti (ho dovuto portarne tre differenti), trucco e poi tutti in scena. Amici e parenti che mi hanno visto, mi hanno detto di aver notato una leggerissima inflessione spezzina".