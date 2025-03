Furto di lamette da barba. Arrestato un ventenne

Hanno praticamente svuoltato gli scaffali, sperando di non essere notati dal personale di controllo del centro commerciale. L’azione non poteva passare inosservata visto che la coppia di romeni ha riempito due borse di rasoi da barba. Un furto da oltre 1.700 euro corrispondenti a una ottantina di apparecchi. Quando però la coppia ha superato le casse, naturalmente senza pagare, gli inservienti li hanno fermati per un controllo chiedendo l’aiuto dei carabinieri. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana l’altro pomeriggio sono intervenuti al centro commerciale Ipercoop di Sarzana fermando i due giovani. Uno dei quali, Marian Dumitrun di 24 anni, ha avuto un atteggiamento piuttosto aggressivo opponendo resistenza ed è stato così’ arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale mentre il compagno di 21 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia, per concorso nel furto. I due hanno girato all’interno dell’ipermercato con due borse ma si sono concentrati soprattutto nel reparto vendita dei rasoi e lamette da barba.

Sperando di non essere visti hanno riempito i borsoni sotto l’occhio attento della vigilianza che ha atteso il momento opportuno per entrare in azione. Quando i due non sono passati dalle casse per saldare il conto della merce sono stati fermati dagli operatori di sicurezza che hanno chiesto loro di mostrare il contenuto delle borse. A quel punto sono stati chiamati in aiuto i carabinieri che non senza fatica sono riusciti a risolvere la situazione. Ma mentre uno dei due giovani ha tenuto un atteggiamento collaborativo l’altro ha creato problemi. Dopo aver trascorso la notte nella caserma della compagnia di Sarzana ieri mattina è comparso in Tribunale alla Spezia. Il giudice Carolina Gagliano ha convalidato l’arresto e applicato la misura del divieto di dimora nella provincia spezzina. Denunciato invece in stato di libertà alla Procura della Repubblica il connazionale di 21 anni. La merce nel frattempo era già stata riconsegnata agli addetti del supermercato.

Massimo Merluzzi