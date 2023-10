Furto al distributore, ma i soldi sono falsi. Poi spara un razzo segnalatore contro i carabinieri

La Spezia, 9 ottobre 2023 - Sorpreso a rubare all’interno di un distributore di carburanti, oppone resistenza ai carabinieri: arrestato. Nella nottata appena trascorsa un giovane nordafricano di 19 anni, dopo aver forzato e rotto una finestra, è entrato per rubare all’interno del punto vendita del distributore di carburanti ‘Ip’ di viale Italia, che costeggia l’ingresso del Circolo ufficiali della Marina militare, ma ne è uscito ammanettato.

Il sistema di allarme antintrusione, collegato telefonicamente con il 112, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. La segnalazione, pervenuta centrale operativa della compagnia carabinieri della Spezia, è stata infatti immediatamente girata ad una pattuglia della radiomobile che, coadiuvata da militari della Stazione di La Spezia-Mazzetta, è arrivata sul posto in brevissimo tempo, tanto da sorprendere lo straniero ancora all’interno della struttura intento a rovistare.

Il giovane, accortosi della presenza dei militari, ha acceso un razzo per segnalazione in mare dirigendo la fiamma verso gli operatori che tentavano di avvicinarlo per immobilizzarlo. Dopo breve, ma intensa resistenza, il giovane è stato bloccato e il razzo prontamente spento con uno degli estintori di cui è dotato il distributore. Il propagarsi delle fiamme in quegli ambienti avrebbe potuto provocare danni ben più gravi.

Perquisito sul posto il ragazzo è stato trovato in possesso, all’interno di uno zainetto che aveva con sé, di vari arnesi atti allo scasso, ulteriori due razzi di segnalazione, e denaro contante per 250 euro poco prima asportati dalla cassa del benzinaio. Non sapeva lo straniero, però, che buona parte di quelle banconote erano state accantonate dal titolare, per poterle consegnare alle autorità, in quanto risultate false e rinvenute recentemente all’interno della strumentazione self service dell’impianto.

I carabinieri hanno quindi arrestato il giovane straniero, risultato irregolare sul territorio nazionale, nella flagranza dei reati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di arnesi atti allo scasso. Nella mattinata odierna, il tribunale della Spezia, dopo il giudizio direttissimo, ha convalidato l'arresto con divieto di dimora nella provincia della Spezia.