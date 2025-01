Funzionari sistemi informativi. Concorso Regione Toscana

La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico per funzionari di sistemi informativi e tecnologie, inquadrati con contratto a tempo indeterminato. Richiesta laurea nelle categorie di informatica, ingegneria di automazione, telecomunicazioni, elettronica, gestionale, informatica, o ancora matematica, fisica e titoli equipollenti: per i dettagli consultare il testo integrale del bando di concorso. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 150, l’amministrazione può procedere alla prova preselettiva. La prova scritta è un test a risposta multipla: progettazione e utilizzo di data base relazionali e non relazionali; tecniche di gestione ed elaborazione di big data e sistemi di reportistica; data integration, data governance e qualità dei dati; sistemi web, tradizionali e mobile first, in architettura cloud. Domande entro il 13 febbraio tramite il portale InPA.