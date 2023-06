Fresco di patente va a 97 all'ora in viale Italia: maxi-multa e documento sospeso

La Spezia, 1 giugno 2023 – Uno dei primi a cadere sotto la scure del nuovo telelaser della polizia locale spezzina, è un neopatentato che sfrecciava a 97 all'ora in viale Italia. Un altro gioiello della tecnologia è andato a implementare le nuove e sofisticate dotazioni tecniche della municipale.

Da subito si è avuto riscontro dell’utilità del nuovo strumento in termini di garanzia per la sicurezza stradale, tant’è che la pattuglia, che si è posizionata, nel pomeriggio di ieri su viale Italia, nell’arco di un’ora circa, ha rilevato ben quattro infrazioni per eccesso di velocità, di cui una ricadente nella fascia più grave. È il caso di un 18enne, con patente conseguita da soli due mesi, che è stato fermato alla guida di una Smart mentre sfrecciava a 97 km/h; per il ragazzo sanzione pecuniaria di oltre 500 euro ed il ritiro immediato della patente ai fini della sospensione, che va da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi, per lui aumentati di un terzo in quanto neopatentato. Il giovane, quindi, dovrà d’ora in poi prestare la massima attenzione, poiché se nei prossimi due anni incorresse in un’altra violazione analoga a quella contestata, si vedrebbe sospendere la patente per un ulteriore periodo che va da un minimo di otto ad un massimo di diciotto mesi.

Lo strumento, che ha fatto il suo debutto ieri, costituisce postazione mobile di misurazione della velocità ed è in grado di 'puntare', con assoluta precisione, un veicolo in avvicinamento o allontanamento fino ad una distanza di 1.200 metri. Può essere impiegato in funzione filmato o fotografia, dispone di sistema visivo idoneo ad accertamenti in orario notturno e può essere utilizzato in modalità di contestazione immediata dell’infrazione o in modalità di accertamento remoto con contestazione differita.

La polizia locale, attualmente impiega il nuovo telelaser sulle strade spezzine esclusivamente in modalità di contestazione immediata dell’infrazione, soprattutto nei pressi di attraversamenti pedonali, in strade dove più frequentemente si sono verificati gravi incidenti stradali, o nelle vie che gli stessi residenti indicano come percorse a velocità eccessiva, allo scopo ovviamente di sanzionare chi mette in pericolo la sicurezza della circolazione e dei cittadini. La postazione di controllo, naturalmente, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, viene posizionata in carreggiata o sul bordo della stessa ,in modo da essere ben visibile, e viene preventivamente segnalata da apposito cartello, collocato a distanza di legge, indicante il controllo elettronico della velocità, con il duplice intento di garantire che gli automobilisti vengano informati della sua presenza prima di transitare davanti ad essa, per orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; si garantisce anche che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, per avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.

Nel frattempo, la locale continua nei controlli con l’impiego del dispositivo mobile 'Extreme Targa System' che, sempre nella giornata di ieri, ha consentito in un’ora circa, di accertare e verbalizzare dieci mancate revisioni periodiche di veicoli.

