Fratelli d’Italia avanti con Parodi: "Ora un sindaco a Spezia o Sarzana"

Avanti nel segno della continuità con progetti importanti per i prossimi anni. Davide Parodi è stato confermato coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia al termine del primo congresso tenuto ieri alla biblioteca Beghi: insieme a Parodi (unico candidato in corsa) i 503 votanti hanno confermato in blocco tutto il direttivo provinciale composto da Gianfranco Andrei, Alessio Binetti, Raffaella Plicanti, Matteo Basso, Andrea Salmeri, Denise Gianardi, Paolo Blangero, Barbara Cidale, Giovanni Lodovici, cui si uniscono i 4 componenti di diritto Maria Grazia Frijia, Sauro Manucci, Umberto Maria Costantini e Alessio Melita. A questi si aggiungeranno altri 5 nomi scelti dallo stesso Parodi, di cui tre già decisi (Alberto Loi, Carlo Rampi e Leonardo Paoletti). "Quando ho preso in mano la situazione eravamo al 2-3% – spiega il coordinatore – di strada da allora ne abbiamo fatta tanta, adesso il nostro obiettivo è migliorare ancora", a cominciare dall’intenzione di "avere un sindaco di Fratelli d’Italia a Spezia o Sarzana, o un presidente della Provincia nel caso tornasse ad essere una carica elettiva. Non solo: dopo avere avuto un consigliere regionale, vorremmo essere rappresentati nella giunta ligure". Parodi come detto era l’unico nome in corsa alla elezione a coordinatore provinciale, erano state ipotizzate altre candidature rimaste poi lettera morta. "Il 95% del partito è dalla mia parte, segno del gradimento del lavoro svolto in questi anni. C’è ancora tanto da fare, abbiamo più responsabilità rispetto al passato soprattutto perchè siamo forza di Governo. Come migliorarci? Restando vicini a cittadini e categorie, con una proposta politica sempre più efficace. Chi vota Fratelli d’Italia mi piacerebbe che lo facesse perchè vede chiarezza nelle nostre proposte sul territorio". "La presenza al congresso – commenta l’onorevole Maria Grazia Frijia – di esponenti di categorie economiche, sindacali e forze politiche alleate, è la dimostrazione di come FdI sia un interlocutore autorevole per la città". "La conferma di Parodi è il risultato di un percorso di crescita che Fdi sta esprimendo da anni sul territorio" dice il coordinatore regionale Matteo Rosso.

Claudio Masseglia