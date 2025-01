Frane e disagi sull’Aurelia: "I pendolari subiscono la mancanza d’attenzione"

Un disagio quotidiano per i pendolari costretti a soluzioni di emergenza per far fronte alla grave situazione di viabilità in Val di Vara. La frana sulla Aurelia al chilometro 435 intanto sta pesando e non poco su chi deve necessariamente spostarsi ogni giorno per motivi di lavoro e studio. Oltre alle prese di posizione degli amministratori c’è Il sacrificio dei pendolari che è ben rappresentato da Daniele Rebecchi. "Per chi si sposta – spiega – si trova a perdere gran parte della giornata nei tornanti di Pignone e di Rocchetta Vara, strade sulle quali da tempo si scaricava il traffico infinito causato dalla frana di calice sulla Provincialle Sp8. Questa situazione sta massacrando chi da tempo ha scelto di far vivere queste zone altrimenti destinate a un veloce spopolamento e abbandono. I ragazzi per andare a scuola sono costretti a percorrere il doppio dei chilometri, con infinite coincidenze e cambio di pullman. Agli enti dovrebbe essere imposta una manutenzione elementare delle strade. L’erosione dell’Aurelia era sotto gli occhi di tutti ma non si è intervenuti con il risultato che ora viviamo questa situazione".

Intanto è arrivato il libera del ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla gratuità della tratta dell’autostrada A12 tra Brugnato e La Spezia a partire da domenica 2 febbraio a fronte della chiusura dell’Aurelia. L’autorizzazione è stata concessa nelle more della convenzione, che verrà stipulata nei prossimi giorni tra Anas, Concessioni del Tirreno e Mit. "Ringrazio tutti i soggetti interessati – spiega l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone – che hanno accolto tempestivamente la nostra richiesta. Il tratto autostradale rimarrà gratuito fino alla riapertura della statale, per rispondere in maniera efficace soprattutto alle esigenze di cittadini e imprese di Borghetto di Vara e dei Comuni della Val di Vara. A partire da domenica 2 febbraio, chi utilizza sistemi di telepedaggio potrà entrare a Brugnato e uscire alla Spezia (e viceversa) senza alcun addebito; gli altri utenti potranno ritirare il biglietto al casello in entrata e inserirlo al casello in uscita transitando senza pagare alcun corrispettivo.

Soddisfazione per l’esenzione dal pedaggio è stata espressa da Roberto Canata sindaco di Rocchetta Vara. "Una vittoria dell’entroterra sempre molto penalizzato da un territorio fragile – ha spiegato – per questo siamo molto soddisfatti. Non perdiamo di vista l’obiettivo principale ma questo è già un passo avanti".

Massimo Merluzzi