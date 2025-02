Francis è già un idolo. Soffre davanti alla tv . Poi gioisce con le Aquile

"La prima volta che venni in Italia fu per l’aquila della Canottieri Moto Guzzi, ora ci torno per l’altra aquila dello Spezia: che emozioni!". Il neo vice presidente aquilotto Paul Francis, dalla sua residenza di New York, conntinua a mandare messaggi di cuore e passione all’ambiente aquilotto: "D’Angelo e i suoi ragazzi hanno rappresentato la piazza in modo straordinario, questo cuore è lo Spezia calcio". Simpatico anche il messaggio lanciato via social dal neo proprietario del club bianco dopo il pareggio firmato da Pio Esposito e Aurelio: "Incredibile! Chi è il miglior cardiologo alla Spezia?". Francis, 50 anni, che ci tiene a rimarcare la sua identità australiana nel corso della nostra interlocuzione ("Sono nato a Sidney, in America ho solo vissuto per 12 anni"), connotazione che peraltro La Nazione aveva anticipato nella fase pre-closing, sarà alla Spezia probabilmente la prossima settimana per prendere visione ancora più da vicino delle strutture del club (il ‘Ferdeghini’, Follo e il ‘Picco’) e conoscere di persona mister D’Angelo, i giocatori e tutti i dipendenti. Il clou vi sarà il 23 febbraio quando Francis, probabilmente accompagnato dai consiglieri Federico Mari e Charlie Stillitano, assisterà al match tra lo Spezia e il Catanzaro. Per l’occasione si terrà anche l’inaugurazione della copertura della curva Ferrovia, alla presenza di un ospite speciale che ha scritto la storia dello Spezia: il ‘maestro’ Sergio Carpanesi, ex tecnico dello Spezia negli anni ‘80 e ‘90. A margine Francis visiterà la città e i dintorni, con un occhio particolare rivolto alla sua antica passione: il canottaggio.

Francis, in passato campione di canottaggio in Australia, qualità che lo portarono, nel 1996, a vogare anche per la storica Canottieri Moto Guzzi, società quasi centenaria di Mandello del Lario e tra i capisaldi della storia remiera italiana, è rimasto colpito dalle immagini inviategli del Palio del Golfo, a significare il legame profondo per questo sport, in parallelo al calcio. Per la nuova società sono giorni importanti anche per quanto riguarda le incombenze economico-finanziarie che incombono sul club, ergo i pagamenti degli stipendi con relativi contributi, dei mesi di dicembre 2025 e gennaio 2026, da presentare alla Covisoc, entro il 16 febbraio, per non incorrere in penalizzazioni. Una cifra di circa tre milioni di euro che la neo proprietà ha già predisposto, a confermare la serietà del progetto in atto. Ci sono alcuni tecnicismi burocratici da adempiere con le banche, in primis la migrazione dei conti correnti, che si risolveranno nel giro di un paio di giorni, ma nulla di che preoccuparsi. Infine, a margine, da segnalare il dispiacere di non pochi tifosi nel segnalare qualche piccolo atto di vandalismo nei nuovi bagni della curva Ferrovia.