Franchini apre le ’Storie’

Antonio Franchini è uno degli editor più brillanti del panorama editoriale italiano e ha contribuito alla nascita di alcuni dei più grandi successi letterari degli ultimi trent’anni. Sarà lui, domani alle 18, a dare il ‘la’ a ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, la nuova rassegna letteraria promossa e organizzata dalla Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del sistema bibliotecario urbano, e a cura di Benedetta Marietti, giornalista culturale, pensata per offrire al pubblico un’occasione di confronto con grandi nomi della letteratura italiana e internazionale che presenteranno i loro libri più recenti dialogando con giornalisti e personalità locali.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pierluigi Peracchini e del presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino, nelle sale al piano terra di Fondazione, lo scrittore Franchini, finalista al Premio Campiello 2024 con il romanzo ‘Il fuoco che ti porti dentro’ dialogherà con Marietti.

Romanzo-memoir rivelazione del 2024, vincitore del Campiello selezione giuria dei letterati e del Mondello speciale del presidente, ‘Il fuoco che ti porti dentro’ è popolato di personaggi che circondano un’indimenticabile protagonista sempre al centro della scena: la madre dell’autore. Un’eroina eccessiva e imprevedibile, capace di alternare toni drammatici e ossessivi a momenti comici. Come scrittore, Franchini ha esordito nel 1992 con ‘Camerati. Quattro novelle sul diventare grandi’. Per Marsilio ha pubblicato, oltre all’ultimo successo, ‘Quando vi ucciderete, maestro?’ (1996 e 2019), ‘Acqua, sudore, ghiaccio’ (1998 e 2021), ‘L’abusivo’ (2001 e 2020), ‘Cronaca della fine’ (2003 e 2019), ‘Signore delle lacrime’ (2010 e 2020), ‘Memorie di un venditore di libri’ (2011) e ‘Leggere possedere vendere bruciare’ (2022), mentre nel 2020, per NNE, è uscita la raccolta di racconti ‘Il vecchio lottatore’.

Nell’incontro, così come in tutti gli altri che seguiranno, sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Feltrinelli, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’apertura delle sale è prevista alle 17.30 e all’evento la partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni allo 0187 77231 o a [email protected].

Marco Magi