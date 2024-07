Frana sulla provinciale. Assegnato l’appalto

Affidati i lavori del primo intervento per garantire la riapertura della sp8 di Calice al Cornoviglio a seguito della frana che ha interrotto il tracciato in località Ferdana lo scorso maggio. La Provincia ha appaltato il primo stralcio che riguardano la messa in sicurezza del versante, e nei prossimi giorni avranno inizio le attività propedeutiche all’apertura del cantiere. I lavori del primo lotto sono stati affidati all’impresa Silvano Costruzioni. "Si tratta di lavori che richiederanno alcuni mesi di intervento – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – ma è ipotizzabile che già al termine di questo primo intervento e durante la seconda fase delle opere previste, si possa effettuare una nuova valutazione tecnica che consenta di riaprire, in modo controllato e con limitazioni orarie, il traffico su quel tratto di strada. Intanto abbiamo garantito un intervento in corso sul ponte in località Borseda che consente una strada alternativa e stiamo già studiando come sviluppare le altre fasi dell’opera sull’area di frana. Nel contempo siamo già operativi per la pianificazione delle opere nell’area di Madrignano dove abbiamo altre criticità".

La Regione contribuirà con un milione di euro alla realizzazione delle opere. "Un intervento economico determinante – aggiunge l’assessore regionale alla Protezione civile e Difesa del suolo, Giacomo Giampedrone – prima per la realizzazione del bypass lungo la sp20 e oggi per l’affidamento e avvio dei lavori sulla sp8 così da assicurare nel più breve tempo possibile il ritorno alla normalità di quella comunità".