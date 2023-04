Frana di Monesteroli "Intervenite subito"

Dopo la nuova frana che ha colpito la scalinata di Monesteroli, i consiglieri comunali Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau e Andrea Montefiori, hanno presentato una mozione relativa alla riapertura del sentiero e la messa in sicurezza del versante. I sei esponenti di Pd-Articolo Uno fanno presente che, nonostante le passate richieste, portate all’attenzione dell’amministrazione, "non vi è stata, fino ad oggi, la volontà di programmare una serie di interventi finalizzati allo studio dei problemi del versante e alla sua messa in sicurezza". Per questo impegnano il sindaco Pierluigi Peracchini e la giunta "ad esprimersi contrariamente all’idea di far convogliare i servizi di scarico fognario dei paesi delle Cinque Terre su Monesteroli, in modo da precludere l’avanzamento di qualsiasi tipo di progetto di tale natura. Ad attivarsi immediatamente per stanziare le risorse necessarie e prevedere gli adeguati interventi in modo da ripristinare e riaprire al pubblico le parti di sentiero oggi chiuse; nonché ad attivarsi nei confronti della Regione Liguria e richiedere un concorso a queste operazioni. Infine, di programmare lo studio delle problematiche generali del versante e stanziare le risorse, che si capiranno necessarie, al fine di una sua conseguente e totale messa in sicurezza". D’altra parte, concludono i consiglieri, "le attuali frane e conseguenti chiusure del sentiero, provocano disagio non solo alle famiglie proprietarie delle case divenute inaccessibili, ma anche agli spezzini ed ai turisti, impossibilitati a godere di uno dei percorsi escursionistici più belli della nostra provincia, se non della Liguria".