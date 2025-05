Formazione senza frontiere. Oltre 100 studenti all’estero con ’Destinazione Europa’

Oltre 100 studenti di 10 istituti scolastici superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana partiranno per un’esperienza formativa all’estero grazie al bando “Destinazione Europa” promosso da Fondazione Carispezia nel settore formazione. Con 10 progetti presentati – due in più rispetto alla scorsa edizione – e un maggior numero di beneficiari, questo bando conferma il crescente interesse e la validità di un’iniziativa sempre più radicata nel tessuto scolastico locale. La Fondazione ha deliberato un importo complessivo di circa 200mila euro con l’obiettivo di orientare e promuovere le conoscenze e le competenze dei giovani e supportare le scuole nelle sfide verso un futuro sostenibile.

I 10 progetti selezionati si sono distinti, oltre che per la coerenza con gli obiettivi del bando, per l’alta qualità delle attività previste, mostrando un approccio innovativo alle metodologie didattiche. Inoltre, diversi istituti hanno saputo costruire percorsi formativi inclusivi, affrontando temi centrali per lo sviluppo sostenibile come green economy, disabilità, cambiamento climatico, commercio equo-solidale e sostegno alle piccole imprese, prevedendo anche attività presso Università straniere. Per quanto riguarda le destinazioni scelte, la maggior parte delle scuole ha optato per mete anglofone – in particolare Irlanda e Malta – mentre un istituto ha selezionato la Costa Azzurra, valorizzando anche il contesto europeo francofono. "Con ‘Destinazione Europa’ continuiamo a investire sul futuro delle nuove generazioni. La grande partecipazione degli istituti e la qualità dei progetti confermano quanto il nostro territorio sia pronto a cogliere le sfide della formazione internazionale", commenta il presidente di Fondazione Andrea Corradino.