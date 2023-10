"Formazione e imprese, un binomio virtuoso. Il Miglio blu porta investimenti e occupazione"

"La formazione e il mondo dell’impresa: un legame indissolubile che rappresenta il valore aggiunto alla crescita dell’economia del mare della nostra città". Lo afferma Giorgia Bucchioni, presidente del Cisita, scuola di formazione di Confindustria La Spezia, sottolineando quanto emerso sul tema al Tavolo di partenariato dell’Autorità di sistema portuale chiamato a esprimere parere sulle concessioni a tre cantieri della nautica di lusso alla Spezia e Marina di Carrara: "La nostra città vanta un sistema formativo di eccellenza avendo l’Its, il Cisita con la San Lorenzo Accademy, la Scuola nazionale trasporti e la Scuola edile. Queste realtà lavorano a stretto contatto con i giovani e con le imprese contribuendo a creare le professionalità richieste oggi e quelle che verranno richieste nel futuro". E conclude: "Il settore della nautica con il Miglio blu è il nostro fiore all’occhiello e le aziende hanno piani di investimento e di sviluppo importanti che porteranno ricadute economiche e occupazionali. Tutto ciò non può non camminare a braccetto con il tema della formazione che è la chiave di successo per ogni azienda".