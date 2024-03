Formazione e addestramento. Intesa con la Marina del Qatar

Fincantieri e la Marina del Qatar hanno sottoscritto a Doha un ’Memorandum of Understanding’ con l’obiettivo di intavolare un dialogo che conduca a nuovi contratti per la fornitura di percorsi di formazione e addestramento all’avanguardia per il personale della Marina del Qatar. La firma è avvenuta tra il direttore generale navi militari di Fincantieri, Dario Deste, e il ’major’ general Abdulla Hassan Al-Sulaiti, commander delle Qatari Emiri Naval Forces, in occasione della Doha International Maritime Defence Exhibition & Conference 2024, che si è tenuta la scorsa settimana in Qatar. Il gruppo e la Marina del Qatar proseguiranno il dialogo su contenuti e modalità affinché Fincantieri possa continuare a erogare e migliorare i moduli italiani all’avanguardia in materia di formazione e addestramento con il supporto delle autorità italiane e degli altri partner nell’ambito della Difesa.