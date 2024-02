Fondi alla rigenerazione urbana: "Diamo un volto nuovo alle città"

Approvate da Regione Liguria le linee guida in materia di rigenerazione urbana per il triennio 2024-2026 che daranno un volto nuovo alle città, da Sarzana fino a Ventimiglia. I fondi non verranno assegnati attraverso un bando, ma con una manifestazione di interesse che porterà gli uffici alla creazione di elenchi con riparto su base provinciale e di livello di progettazione. Le risorse saranno programmate in modo coordinato e comprenderanno tutti i fondi disponibili, ma sarà indispensabile anche il ruolo svolto dalle singole amministrazioni comunali beneficiarie che dovranno farsi carico del cofinanziamento minimo del 5%. "Si tratta di un passaggio tecnico importante – spiegato l’assessore regionale Marco Scajola (nella foto) – per dare ufficialmente avvio al programma di rigenerazione urbana. Abbiamo voluto snellire il sistema di inserimento dati per consentire ai Comuni di presentare i progetti in maniera semplice. Con la riqualificazione di piazze, vie, alloggi, centri stiamo dando un volto nuovo a tutta la Liguria".

Per spiegare il progetto Regione Liguria ha organizzato due webinar illustrativi giovedì 29 febbraio dedicati ai Comuni delle quattro province liguri. La piattaforma di inserimento dei dati sarà attiva dal 7 marzo e le domande presentate entro il 20 aprile potranno accedere a una prima tranche di finanziamenti con risorse del Fondo strategico regionale. Quelle presentate entro il 31 luglio accederanno a una seconda tranche.