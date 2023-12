Follo conquista la piazza pedonale. Panchine e alberi al posto delle auto

FOLLO

Uno spazio rinnovato, aperto a eventi e manifestazioni, e reso pedonale per dare un nuovo volto alle vie centrali di Pian di Follo. Così a Follo la nuova piazza Matteotti, di fronte al municipio, è stata ’rivelata’ nell’inaugurazione che si è tenuta ieri mattina. Una rivoluzione, quella avviata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rita Mazzi: fino a pochi mesi fa nella piazza erano presenti solo un parcheggio e una maxi rotatoria. Il Comune, attrezzate alcune aree per la sosta dei veicoli in adiacenza alla stessa piazza, ha ridotto il transito dei mezzi canalizzandoli in una corsia, rendendo così pedonale gran parte dell’area. "Una giornata speciale per la comunità di Follo – ha detto il sindaco Rita Mazzi –. Non abbiamo restaurato una piazza, ma l’abbiamo creata, perchè Pian di Follo non l’aveva. Voglio che in questa piazza ci si possa incontrare, scambiare delle idee". Presenti all’inaugurazione anche il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, e la Regione con il presidente Giovanni Toti e l’assessore Giacomo Giampedrone. "Uno spazio più vivibile, accessibile e aperto al turismo, che rispecchia la volontà dell’amministrazione comunale di creare opportunità in sinergia con la Provincia e la Regione. Inaugurare una nuova piazza rappresenta infatti un’opportunità per tutta la Liguria, oltre che per un territorio che sta puntando molto sul turismo" ha affermato il presidente della Regione Liguria. La cerimonia è stata allietata dai brani del corpo musicale Puccini di Vezzano Ligure.