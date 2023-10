"Follesa e Pisani a La Spezia: Stagione del Teatro Civico"

Dopo Enrico Brignano, Nino D’Angelo, la Pfm e Filippo Caccamo, altre anticipazioni del cartellone extra abbonamento 2023-24 previste al Teatro Civico. Per gli amanti della danza classica l’appuntamento da non perdere è per venerdì 15 dicembre, alle 20.30, con ‘Lo Schiaccianoci’, messo in scena dal Balletto del Teatro dell’Opera della Romania, con le musiche di Tchaikovsky e le coreografie di Marius Petipa. Giovedì 1° febbraio, alle 21, Federico Palmaroli sarà sul palco del Civico con #lepiubellefrasidiosho, l’hashtag social in cui irresistibili carrellate di personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità si esprimono con un linguaggio ‘da strada’ in divertenti e surreali situazioni. Si passa a mercoledì 21 febbraio, alle 21, quando sarà la volta di Ale & Franz con ‘Comincium - La commedia’, spettacolo articolato in tre irresistibili sketch. Poi, giovedì 28 marzo, alle 21, tocca a Luca Ravenna con Red Sox. Ravenna, tra i più popolari comici italiani, particolarmente amato dai giovani, è il maggiore esponente della stand-up comedy in Italia. Katia Follesa, insieme ad Angelo Pisani, giovedì 4 aprile, alle 21, porterà in scena Ti posso spiegare!, spettacolo che affronta in chiave comica la questione spinosa dell’organizzazione di un matrimonio. Infine, domenica 5 maggio, alle 21, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase saranno protagonisti di ‘Delirio a due’ di Eugène Ionesco, portando in scena il loro talento imprevedibile e mai convenzionale. Info al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19), al numero 0187 727521 o inviando una mail a info@teatrocivico.it. m. magi