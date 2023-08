Folla a La Spezia: Mappa dei Divieti per il Palio del Golfo

Una città vestita a festa per i tre giorni più importanti dell’anno. Entrano nel vivo gli appuntamenti del Palio del Golfo. Un evento destinato a portare svariate migliaia di persone nel centro storico a partire da questa sera. Per l’occasione, anche in virtù delle attività collaterali della disfida remiera, il Comune ha emesso un’ordinanza con la quale i titolari di pubblico esercizio potranno organizzare eventi musicali nei propri locali, sia all’interno che nei relativi dehors, dalle 18 del 5 agosto all’una di domenica 6 agosto. In questo modo, Palazzo civico intende consentire ai titolari di pubblico esercizio l’opportunità di partecipare attivamente all’animazione della città e all’intrattenimento dei cittadini in occasione della Notte Blu, una serata in cui artisti di strada, bande musicali si esibiranno nelle vie del centro. Proprio domani sera sono in programma due appuntamenti come la tradizionale Cena delle Borgate, che porterà nelle strade del centro migliaia di borgatari, ma anche la Notte Blu con street bands che trasformeranno le vie e le piazze cittadine in una grande festa a cielo aperto. Occhio tuttavia ai divieti. All’esito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinata dal Prefetto Maria Luisa Inversini, la Prefettura ha emanato un’ordinanza che vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, altre bevande o generi alimentari in contenitori di vetro o metallo dalle 14 di domenica 6 agosto alle 2 di lunedì 7 agosto nell’area che va’ da Viale Italia (nel tratto compreso tra via Persio e via Campanella), Banchina Revel, Passeggiata Morin, Largo Fiorillo, Molo Italia, Porto Mirabello e Calata Paita. Sempre in quest’arco temporale, gli spettatori che vorranno assistere al Palio non potranno accedere all’area, portando con sé contenitori di vetro o metallo, nonché botti e petardi di ogni genere. Limitazioni, queste, imposte per scongiurare l’ipotesi di disordini che andrebbero a macchiare la giornata di festa. L’ordinanza prefettizia si aggiunge a quella più restrittiva emanata da Palazzo civico il 4 luglio scorso e diretta al contrasto dell’abuso di alcool, nonché alla dispersione di contenitori di vetro e metallo nelle zone centrali della città.