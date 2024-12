Foglio di servizio elettronico. L’iter rinviato al 2 gennaio

Il foglio di servizio elettronico per i noleggi con conducente non diventerà operativo il 2 gennaio. Confartigianato Ncc ha ottenuto il rinvio grazie all’incontro promosso dalla senatrice Stefania Pucciarelli con lo staff del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, la direzione generale della Motorizzazione civile e la direzione generale della Sicurezza stradale del Mit. Una prima vittoria sindacale che parla spezzino: la delegazione Confartigianato è intervenuta per illustrare le preoccupazioni della categoria. "Il foglio di servizio elettronico deve essere semplificato – dicono da Confartigianato – e deve essere coerente con i principi e le finalità della legge 21 del 1992".