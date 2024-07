Finanziati i progetti Its . Via libera della Regione

Sono stati approvati da Regione Liguria i progetti presentati dalle Its Academy. Saranno sette i corsi finanziati per il costo complessivo di circa 2,4 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo. All’Its Academy Nuove tecnologie per il made in Italy della Spezia andranno 672 mila euro per aprire un corso dedicato alla conduzione e gestione dei mezzi ferroviari e uno agli spedizionieri. "Questo importante provvedimento – ha spiegato l’assessore regionale alla formazione Marco Scajola – permetterà di arricchire ulteriormente l’offerta di istruzione tecnologica superiore in Liguria. In questo modo offriremo ulteriori opportunità agli studenti, l’obiettivo è quello di coinvolgerne almeno 180, che hanno appena concluso la scuola secondaria di secondo grado e devono scegliere come proseguire nel proprio percorso formativo. Sottolineo, ancora una volta, come il 90% di chi termina un corso Its in Liguria trovi lavoro entro sei mesi". Oltre a Spezia i finanziamenti sono andati all’Its Academy Efficienza Energetica di Savona andranno 607mila euro per due corsi dedicati all’efficientamento energetico nelle applicazioni industriali e nella domotica, uno di questi si svolgerà in sede distaccata a Genova. 300mila euro saranno erogati all’Its Academy Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia per un corso rivolto alla formazione del tecnico responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera florovivaistica. All’Its Academy Accademia della Marina Mercantile di Arenzano andranno 780mila euro.