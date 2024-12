’Filo rosso’, laboratorio per bimbi

Si terrà oggi, con inizio alle 16.30, al Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’, un laboratorio didattico dal titolo ‘Un filo rosso intorno al mondo’. La tradizione lunigianese è ricca di simboli, colori e personaggi che si ritrovano molto simili in altre comunità, persino in Cina. Tra questi elementi il rosso, colore oggi legato al Natale, è usato come portafortuna: in questa occasione se ne ripercorrerà insieme l’uso andando a ricercarlo nei manufatti esposti al museo e alla mostra ‘En garde! Manifatture artistiche, materiali preziosi e ritualità tradizionali nelle antiche armi del museo civico’ e poi si potrà costruire un amuleto. Il laboratorio didattico (costo di 5 euro a partecipante) è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni e dura un’ora e mezza. Per partecipare all’appuntamento, che rientra nel calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dal Comune, si può prenotare allo 0187 727781 o a [email protected].