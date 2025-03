Filo dell’alta tensione in strada. Preoccupazione tra gli abitanti: "Nessuno sta intervenendo"

La situazione di pericolo è spuntata in via delle Ville al Termo di Arcola e sta creando non pochimalumori tra i residenti. Da qualche giorno infatti alcuni cittadini hanno espresso preoccupazione per la presenza di un cavo dell’alta tensione penzolante, una situazione che potrebbe creare reali disagi e anche ferire qualcuno. "C’è un cavo Enel – hanno spiegato – che ormai pende da tempo, minaccioso, sulla strada, l’edera che è talmente cresciuta da aver inglobato un albero, secco, con rami che toccano l’asfalto e potrebbero trascinarlo sulla strada. Per questo chiediamo al Comune di intervenire al più presto, prima che possa accadere qualcosa di serio".

Al momento i cittadini lamentano che non sia mai stato eseguito nessun sopralluogo tecnico, nonostante le segnalazioni e la situazione evidente poichè proprio sul ciglio della strada. Chiedono inoltre un intervento tempestivo, anche perchè la risoluzione non ritengono possa essere particolarmente onerosa. "Basterebbe risistemare il cavo e tagliare la vegetazione – concludono – quindi nulla di particolarmente ingente che non possa essere sostenuto dagli uffici comunali ma che può risolvere una situazione che potrebbe diventare dannosa per tutti".

La strada, che è comunale, inoltre è transitata da molti mezzi e la pericolosità segnalata da automobilisti che transitano nelle vicinanze con timore che possa precipitare la vegetazione. La stessa vegetazione che lambisce anche un palo di cemento della corrente, aumentando così la preoccupazione.

Cristina Guala