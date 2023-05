Figuranti e taberne agli scavi

Terza edizione, nel prossimo fine settimana del 3 e 4 giugno, per “Lunensia”, manifestazione organizzata dall’Associazione culturale “Amici di Luni” nell’area archeologica dell’antica città romana, in particolare nell’anfiteatro, per riportare alla luce la grandezza e l’importanza della sua storia. Inaugurazione sabato alle 10.30 con l’apertura delle taberne, del campo dei legionari e dei laboratori didattici. I visitatori potranno immergersi completamente nella vita quotidiana del tempo, scoprendo le abitudini culinarie, l’arte dell’artigianato e l’addestramento dei soldati. Alle 11, corteo storico dall’Anfiteatro verso il Foro Romano con figuranti in abiti d’epoca, a cura dei gruppi Legio III Consolare, Legio IV Consolare, Arcieri Cretesi Terra Taurina, Asd Furor. Per coloro che desiderano approfondire la conoscenza dell’area archeologica, alle 15 s visita guidata. Alle 16.30 simulazione di una battaglia tra Liguri e Romani, offrendo una prospettiva unica sulle tattiche e le strategie militari dell’epoca. Domenica 4 apertura alle 10.30: i visitatori potranno nuovamente esplorare le taberne, partecipare ai laboratori e visitare l’accampamento romano, arricchendo la loro comprensione dell’antica civiltà. Alle 11 visita condotta da un archeologo alla scoperta dell’antica città. Alle 16, un secondo corteo storico si snoderà dall’Anfiteatro al Foro Romano, alle 17 la simulazione di uno scontro tra legionari e alle 18 si terrà lo spettacolo teatrale all’interno dell’anfiteatro: Aulularia, di Plauto, a cura del gruppo teatrale Anonymous.