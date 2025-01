Fiera di San Giuseppe, semaforo verde: si parte lunedì 17 marzo

La fiera resta sul classico. L’atteso appuntamento con San Giuseppe, momento storico per la città e per le migliaia di visitatori, si svolgerà nelle consuete tre giornate in progamma dal 17 al 19 marzo nelle aree già utilizzate lo scorso anno. L’ipotesi dunque di arricchire l’offerta inserendo nel pacchetto fiera un giorno in più, iniziando magari dalla domenica, non si è poi concretizzato. Quindi via libera alla rassegna fieristica lunedì 17 marzo alle 8 e conclusione nella serata di mercoledì 19 marzo. La delibera, su proposta dell’assessore al commercio Alberto Giarelli, è arrivata dopo una serie di consultazioni che hanno interessato le associazioni di categoria Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confesercenti nei due incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi a palazzo civico nei giorni 23 e 24 gennaio. La manifestazione fieristica, dunque, avrà la durata di tre giornate.