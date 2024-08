Festival ’Nuove Terre’. Il quarto dei Re Magi nel racconto di Catalano

Sbarca a Sesta Godano, in località Airola, il festival Nuove Terre curato dalle Officine Papage. Stasera alle 21.30, è in programma ‘Artaban. La Leggenda del Quarto Re Mago’ di e con Antonio Catalano, autore dell’omonimo libro pubblicato due anni fa. ’Quattro erano i tre Re Magi’, recita un’antica formula. E allora perché il quarto ha mancato l’appuntamento con gli altri a Betlemme, per adorare il Bambinello? Che strada avrà imboccato? E che doni portava con sé? Domande che trovano una risposta nel dolce racconto di Catalano, poeta della Meraviglia e delle piccole cose, che rivela la vicenda del Mago Artabàn, intento a ricucire il mondo e ad inseguire stelle con la coda, in una giullarata a capitoli. Si sta tutti insieme come in un’antica veglia ad ascoltare parole, magie, canti e lettere d’amore. Viaggiando con il Mago sul suo dondolante cammello si faranno incontri inaspettati e indimenticabili, tra sorrisi e commozione, stupore e misteri. Ah, Artaban arrivò a destinazione 33 anni più tardi, per delle ragioni molto molto speciali. Nello spettacolo sono presenti le musiche dal vivo a cura della banda musicale ‘Giuseppe Verdi’ di Sesta Godano. La rappresentazione è ad ingresso gratuito. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 371 4612350 o inviare una mail all’indirizzo [email protected].

marco magi