Festival Internazionale di Circo Teatro a Genova: 19 spettacoli per la XXIV edizione

‘Circumnavigando’, il Festival Internazionale di Circo Teatro che ogni anno invade cortili, piazze e palcoscenici di tutta Genova, torna in scena con un cartellone che coinvolge artisti di diverse provenienze tra Italia e estero, in una festosa rivoluzione sul senso dell’arte circense oggi.

I teatri, le piazze e i parchi genovesi ospiteranno nel mese di dicembre 19 spettacoli che compongono la XXIV edizione del Festival in programma dal 26 al 31. E dopo la prima anteprima di domenica, spazio ad altre quattro anticipazioni nei prossimi dieci giorni.

Intanto stamani, ma riservato alle scuole, ‘Mythos’ per portare alle nuove generazioni la conoscenza dei miti antichi. Si passa a venerdì, alle 21, al Tiqu - Teatro Internazionale di Quartiere di piazza Cambiaso 1 dove il Cinecirco - Laboratorio Probabile Bellamy, presenta, ad ingresso gratuito, ‘Pa-ra-da’ di Marco Pontecorvo.

Il circo contemporaneo è spesso stato esplorato e raccontato magistralmente anche dal mondo del cinema. ‘Pa-ra-da’ narra la vera storia dell’artista di strada franco-algerino Miloud Oukili, interpretato da Jalil Lespert. Miloud Oukili, recatosi a Bucarest nel 1992, tenta di aiutare i ‘boskettari’, ragazzi orfani o giovani fuggiti di casa, allontanandoli dalla vita di strada, dalla prostituzione e dalla droga. Conquisterà la loro fiducia, con laboratori di clownerie e spettacoli circensi, trasformandoli in artisti che oggi lavorano in tutto il mondo.

Sabato, invece, un doppio appuntamento. Dalle 10.30 alle 12.30 a Casa di Quartiere La Casa nel Parco in via del Lagaccio 41, Sarabanda con la scuola Sircus, forte della propria esperienza più che ventennale nell’organizzazione di eventi e attività di formazione nell’ambito delle discipline del circo contemporaneo sul territorio cittadino, in collaborazione con l’associazione La Casa nel Parco, propone per il quarto anno il progetto ‘Circumnavigando al Parco’ per la realizzazione di laboratori circensi gratuiti dedicati agli allievi della scuola Sircus e a tutti i bambini del territorio.

In piazza San Lorenzo con ingresso gratuito, alle 15.30, arriva la Banda Storta Circus, con Luca Salata, Giorgio Beberi, Filippo Tonini Emiliano Tamanini, Fabrizio Carlin e Davide Salata. Valige, telefoni, frutta, walzer, sassofoni, cappelli, paura, carte, tromboni e coltelli: questi sono gli ingredienti dello show più incredibile di sempre. Un rocambolesco ensemble di musicisti e non solo nel quale prende vita la creatività artistica di ‘Storti Bandisti’ tra clownerie, musica e giocoleria. Menti eclettiche ed anime di-storte che trovano il loro equilibrio in arrangiamenti, composizioni e sketch dal sapere e sapore circensi.

Info: 010 6373727.