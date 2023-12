Festeggia il Capodanno a Sarzana con la Magicaboola Brass Band

C’è chi preferisce trascorrere la notte di San Silvestro a casa in compagnia di amici o parenti e chi invece non intende rinunciare a farsi coccolare scegliendo il cenone in uno dei tantissimi ristoranti del centro storico. E chi volesse festeggiare l’arrivo del nuovo anno a suon di musica e allegria, sappia che anche quest’anno a Sarzana c’è più di un’opzione.

La Magicaboola Brass Band, con trombe, tromboni, sassofoni, sousafono, cassa, rullante e percussioni, a partire dalle otto di sera e sino a mezzanotte e mezza percorrerà tutte le vie del centro storico, intrattenendo il pubblico con un ampio repertorio dal jazz al blues al rock e alla musica classica, e proponendo un vero e proprio spettacolo itinerante ai passanti. Quest’anno, anche per via del bosco magico che la abiterà sino al 7 gennaio, nessun evento in programma in piazza Matteotti. La festa, organizzata dal Jux Tap, sarà invece in piazza Garibaldi. A partire dalle 17 con un sottofondo musicale di Radio Bruno si arriverà alle 22,30, quando la piazza inizierà a scaldarsi con il dj set di Sandro Pozzi e il collegamento in diretta con Radio Bruno. "A mezzanotte per salutare il 2024 – ci ha spiegato il gestore del Jux Tap Andrea Tartarini – proporremo animazione con coriandoli, fiamme finte e vari effetti luminosi. La musica si spegnerà categoricamente all’1 e 30 e chi vorrà potrà continuare la serata con noi al Jux Tap. Ci aspettiamo di passare una bella serata in compagnia di tanta gente, non ci resta che sperare nel bel tempo".

Chiaramente gli organizzatori hanno provveduto a stilare un piano della sicurezza che proprio ieri è stato approvato dalle Forze dell’Ordine. Piazza Garibaldi sarà delimitata da quattro accessi, presidiati dalla security XXX, dotata di metal detector. Per garantire l’incolumità prevedendo una grande affluenza a Sarzana per il veglione di Capodanno, oltre all’ordinanza per contrastare l’abuso di alcool e la dispersione di vetro e metallo nei quartieri di Crociata, Trinità e l centro storico, a partire dal mezzogiorno di domenica e per tutta la durata di lunedì 1°gennaio, in tutto il territorio comunale vigerà il divieto di detenzione di giochi pirici, di artifici in genere, di spray urticanti e di articoli pirotecnici di qualsiasi classe e specie, anche quelli silenziosi e a basso impatto acustico.

Elena Sacchelli