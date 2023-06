Festa della Marina Navi, sommergibili e aerei militari per l’inchino alla Morin

Verrà celebrata oggi, alle 10.30, alla presenza delle più alte cariche istituzionali della Difesa – dovrebbe partecipare anche il ministro Guido Crosetto – e del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, la ‘Giornata della Marina 2023’., a cui Nelle acque antistanti la passeggiata Morin saranno visibili alcune navi della Marina: la nave scuola Vespucci, innanzitutto, poi la portaelicotteri Garibaldi, il pattugliatore di nuova generazione Thaon di Revel, la fregata Alpino, il sommergibile Scirè e nave Italia. Anche ieri, comunque, non sono mancati i passaggi in aria di elicotteri e caccia, impegnati nelle prove della esibizione di oggi, che non tutti hanno gradito – al di là delle comunicazioni dei giorni scorsi –, per la vicinanza alle coste e per il rumore. Nave Vulcano riceverà la Bandiera di Combattimento durante la cerimonia, mentre al Centro ospedaliero militare di Taranto sarà consegnata la Medaglia d’oro al valore di Marina. Per l’occasione, il Museo tecnico navale sarà aperto al pubblico (fino a domenica con entrata gratuita) dalle 8.30 alle 19.30. Inoltre lungo il Molo Italia sarà allestito un villaggio Marina con il Centro mobile informativo, i simulatori di elicottero, gommone hurricane e sommergibile, gli stand del Comando Subacquei e Incursori, della Brigata Marina San Marco con la presenza di un battello anfibio d’attacco, del Comando aviazione navale, del Comando forze di contromisure mine, del gonfiabile dell’Istituto Idrografico della Marina e di un simulatore d’imbarcazione a vela della Lega navale italiana. In occasione dell’odierna Giornata della Marina scatterà il divieto di transito in viale Italia, dalla rotatoria Oriana a Largo Fiorillo. Sarà garantita la regolarità del trasporto pubblico locale e il servizio di navigazione turistica con arrivo dei bus in largo Fiorillo dalle 8,30 alle 15,30. Possibile, invece, il transito in via Chiodo dove sarà disattivato il varco ztl dalle 8 alle 16. m. magi