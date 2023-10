Festa della Castagna a La Spezia: Caldarroste, Focaccette e Castagnaccio

L’associazione Tandem è pronta a ritornare in piazza Verdi con la Festa della Castagna, patrocinata dal Comune della Spezia e dall’Asl 5 Spezzino, in collaborazione con ProSpezia Ciassa Brin, Street Knights, Inedita - L’alba di domani e Amici delle Focaccette. Appuntamento oggi dalle 14.30 alle 20 e domani dalle 11.30 alle 20, con giochi e laboratori per i più piccoli e la possibilità di usufruire del servizio truccabimbi o giocare con i tappi, mentre si possono degustare, dalle caldarroste di Silvano agli sgabei dei Bikers alle focaccette di farina di castagne della Lunigiana, il castagnaccio (insieme a birra artigianale del Birrificio del Golfo e vino nostrale), zucchero filato e waffle. In più, oggi alle 16, è previsto un incontro con lo staff del Centro di salute mentale di via Sarzana e con la dirigente del reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Andrea, dottoressa Elisa Simonini. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Csm dell’Asl5.