Festa d’autunno al ristorante ’I Contadini’

Seconda della Festa d’autunno per il circolo sardo-spezzino ‘Grazia Deledda’ della Spezia, che dà l’appuntamento domenica, alle 13, al ristorante I Contadini di via dei Pioppi. "Vogliamo bissare e superare il successo dello scorso anno – dichiara il presidente del circolo Saverio Coghe –. Infatti abbiamo organizzato un programma molto ricco e variegato, interessante per diverse fasce di utenti". Quello di domenica sarà un gioioso incontro conviviale in cui la trascinante musica del gruppo dei Zeppara seguirà alle delizie gastronomiche del pranzo conviviale. Il circolo ‘Grazia Deledda’ anche quest’anno propone un menù speciale, fra pesce e carne, naturalmente, per finire un ottimo mirto di Sardegna (obbligatorio prenotarsi al 349 6377983 o al 328 9377643). "Il circolo – conclude Coghe – accoglie l’autunno all’insegna del buon cibo e della buona musica da vivere con piacere". Grandi protagonisti saranno i Zeppara, gruppo sassarese molto amato dal pubblico spezzino che accorre sempre numeroso e soddisfatto ai loro concerti. Domenica, negli spazi del ristorante I Contadini, si esibiranno Battista Nuvoli (voce), Salvatore Nuvoli (chitarra e voce), Tore Santona (chitarra e voce), e Michelino Ruiu (percussioni), Giuseppe Manca (armonica e voce), Francesco Santu (chitarra basso). Il concerto spazierà dalla musica tradizionale della Sardegna al folk sassarese. Il gruppo, nato ufficialmente nel 1990, produce un repertorio molto ampio, pescando nella tradizione canora sassarese originali spunti musicali, che danno vita ad una atmosfera capace di divertire, coinvolgere ed emozionare la gente.

m. magi