Festa a Levanto: Tributo a De Andrè con Illustri Cugini

Continua la programmazione dell’Estate Levantese che, dopo la sagra dell’acciuga fritta e dello sgabeo di ieri, spazio in piazza Cavour, sempre nell’ambito della ‘Festa del volontario’, a cura del comitato locale della Croce rossa italiana, oggi a partire dalle 19.30 alla sagra del raviolo e dell’asado. Si cambia completamente menu insomma, così come poi nel dopocena quando sul palco, per un tributo a Fabrizio De André (nella foto), è previsto il concerto degli Illustri cugini, una band che da 15 anni si esprime in tutta Italia, è composta da otto elementi ma che può anche essere ridotta a quattro in base alla location. Ci si diverte anche domani, se le condizioni meteo lo consentiranno, alle 21.30 in piazza Staglieno, balli a non finire il dj set a cura del gruppo Hop Lovers e della birreria Gambrinus. L’entrata e la partecipazione agli eventi è libera.