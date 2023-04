Fenoglio, poeta partigiano Convegno al circolo Erix

A Beppe Fenoglio, che ha raccontato una Resistenza senza enfasi, fatta di umanità e anche di contraddizioni ed errori, ma sicuramente schierata dalla parte giusta, Lerici sarebbe piaciuta. Per questo il Circolo Pertini, ha organizzato per venerdì, a partire dalle 17 al Circolo Erix, il convegno ‘Fenoglio partigiano come poeta’. È organizzato in collaborazione con il Centro studi Beppe Fenoglio di Alba e vede l’adesione dell’associazione culturale Mediterraneo, del Circolo Arci Borgate Marinare, dell’Anpi di Lerici, della Società marittima di Mutuo Soccorso di Lerici e dell’associazione Arthena. Il Circolo Pertini ha voluto ricordare l’opera di uno scrittore che ha influito più di altri sulla modernizzazione delle letteratura italiana, uno degli autori che ha contribuito a un’epoca straordinaria della letteratura italiana, dopo anni di noiosa e ampollosa retorica. "Lo ha fatto nel luogo che per la sua storia, per il suo legame con la cultura e per il suo forte radicamento dello spirito resistenziale, meglio di altri – spiega Nicola Caprioni, presidente del Circolo Pertini –, si prestava a rendere omaggio a uno dei grandi della letteratura italiana contemporanea". Beppe Fenoglio, nel centenario della sua nascita, ‘sbarca’ quindi a Lerici’. Sono previsti, a nome del circolo Pertini, gli interventi di due rappresentanti lericini, Bernardo Ratti (esperto di storia locale) e Beppe Mecconi (poeta e scrittore). Per il Centro studi Beppe Fenoglio parteciperà la direttrice Bianca Roagna con un intervento dal titolo ‘Partigiano come Poeta, Beppe Fenoglio’; seguirà la proiezione del film documentario sulla vita di Beppe Fenoglio, scrittore e partigiano. Sarà inoltre disponibile una rassegna dei libri di Fenoglio, organizzata da ‘Ape Libraria’. "Beppe Fenoglio non è mai stato a Lerici – prosegue Caprioni – . È mancato troppo presto, ancora giovane, ma erano tanti i motivi che lo legavano a Lerici, al Golfo dei Poeti e alla Liguria. Liguria che viene spesso citata nelle sue opere, che, come per molti piemontesi, è un miraggio di sole e mare al di là dell’Appennino. Lerici è da sempre centro di poeti, scrittori ed editori. Basta ricordare Shelley, la sua consorte Mary Shelley, e poi D. H. Lawrence, Mario Soldati, Attilio Bertolucci, Mario Spagnol tra gli editori e molti altri. Non si può dimenticare il poeta lericino Paolo Bertolani e la presenza dello storico premio di poesia Lerici-Pea. Lerici ha un altro legame con Fenoglio, ed è quello delle Resistenza".

Marco Magi